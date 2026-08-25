Avola, al via i servizi per scuola, minori e famiglie per il nuovo anno scolastico

Mentre si contano gli ultimi giorni di vacanza, ad Avola ci si prepara con i servizi per il nuovo anno scolastico.

L’Amministrazione comunale è già al lavoro per i attività destinate a studenti, minori e famiglie con pubblicazione e avvio di avvisi relativi al Centro comunale per minori e al doposcuola, agli asili nido comunali, al servizio scuolabus per gli studenti residenti fuori dal centro urbano e all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

“Mentre continuiamo a vivere – dice il sindaco Rossana Cannata – la nostra Estate Avolese, lavoriamo già alla ripartenza. Scuola, famiglie e servizi socio-educativi sono al centro della nostra programmazione, perché vogliamo garantire risposte concrete e tempestive alle esigenze della comunità”.

Gli interventi prevedono anche misure di sostegno alle famiglie per l’acquisto dei libri scolastici e anche quest’anno la raccolta solidale di materiale didattico per non far rimanere nessuno indietro e a cui può contribuire tutta la città per garantire ai bambini e ai ragazzi il necessario per affrontare il nuovo anno scolastico.

“Parallelamente proseguono negli edifici scolastici comunali gli interventi di manutenzione e le attività necessarie a preparare il rientro in aula. “Stiamo lavorando per un nuovo anno all’insegna dell’inclusione, delle opportunità e di nuovi progetti. Preparare la ripartenza significa intervenire sulle strutture, organizzare i servizi e accompagnare concretamente le famiglie.

C’è ancora un’estate da vivere – conclude Cannata – e un nuovo anno da preparare. Noi facciamo entrambe le cose, con programmazione, attenzione e la politica del fare al fianco delle famiglie”. Gli avvisi e tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, negli uffici Istruzione e Servizi sociali e, progressivamente, attraverso i canali social dell’Amministrazione“.

