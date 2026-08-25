Floridia, nuova area nella pineta del Liceo: Natura Sicula propone modifiche al progetto

A Floridia la nuova area attrezzata da realizzare nella pineta del Liceo Scientifico vede delle nuove proposte da parte di Natura Sicula.

Con una nota ufficiale trasmessa via PEC al Sindaco di Floridia, Marco Carianni, e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Faraci, Natura Sicula ha proposto la risoluzione di alcuni aspetti tecnici ed ecologici che, se corretti in fase preliminare, eviterebbero sprechi di denaro pubblico e garantirebbero la salute degli alberi e della fauna locale.

«Confidiamo che un’Amministrazione giovane, aperta e sensibile come quella di Floridia – dice Natura Sicula – saprà cogliere lo spirito puramente collaborativo di queste osservazioni con l’unico scopo di consegnare alla città un’opera bellissima, duratura e nel totale rispetto dell’ambiente».

Le osservazioni e proposte di Natura Sicula

Natura Sicula ha espresso apprezzamento per la scelta del massello autobloccante grigliato, la cui posa a secco evita l’uso del cemento e garantisce il drenaggio delle acque, oltre a permettere alla flora spontanea di integrarsi nell’area.

Nella nota si suggeriscono importanti aggiustamenti strutturali: