Cassibile, tentato furto in un campo fotovoltaico: un arresto

Un campo fotovoltaico di Cassibile è stato interessato alle ore 00.45 circa da un tentato furto.

L’allarme dell’intrusione è arrivato alla centrale operativa securitas che ha inviato subito sul posto due pattuglie, che una volta arrivate a destinazione hanno bloccato un uomo catanese intento a tranciare alcuni cavi, mentre altri 2 si sono dati alla fuga non appena hanno visto le guadie.

Il 112 allertato ha inviato un’auto del nucleo radiomobile di Siracusa e della tenenza di Floridia che giunte sul posto hanno svolto accertamenti e preso in consegna l’uomo fermato, portato poi in caserma e messo a disposizione dell’A.G. competente.