Augusta, aggrediscono titolare e carabinieri: arrestati due uomini

Augusta scenario di due arresti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Augusta: un 35enne e un 27enne aggrediscono un titolare di un’attività.

I reati sono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 35enne è stato denunciato anche per lesioni personali aggravate commesse nei confronti di un 34enne, mentre il 27enne per porto abusivo di arma bianca.



La vicenda è avvenuta sabato sera in un negozio di Viale Italia, dove il 35enne in stato di alterazione psicofisica ha aggredito il titolare dell’attività. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo ha aggredito e minacciato anche gli operanti, supportato

dal 27enne conoscente.

Nel corso della perquisizione personale il 27enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Entrambi con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati arrestati.