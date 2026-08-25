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Augusta, Cronaca, Italia, Sicilia

Augusta, aggrediscono titolare e carabinieri: arrestati due uomini

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Augusta scenario di due arresti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Augusta: un 35enne e un 27enne aggrediscono un titolare di un’attività.

I reati sono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 35enne è stato denunciato anche per lesioni personali aggravate commesse nei confronti di un 34enne, mentre il 27enne per porto abusivo di arma bianca.


La vicenda è avvenuta sabato sera in un negozio di Viale Italia, dove il 35enne in stato di alterazione psicofisica ha aggredito il titolare dell’attività. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo ha aggredito e minacciato anche gli operanti, supportato
dal 27enne conoscente.

Nel corso della perquisizione personale il 27enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Entrambi con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati arrestati.

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