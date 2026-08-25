Siracusa: stretta su abusivismo e Ape calessini

Riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro dell’incontro i recenti episodi criminosi a Siracusa e Melilli e il rafforzamento dei controlli sul territorio

Massima attenzione alla sicurezza pubblica a Siracusa e in provincia. Nella mattinata odierna si è riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del sindaco di Siracusa Francesco Italia.

Nel corso della riunione sono stati analizzati, in particolare, i recenti episodi delittuosi verificatisi a Siracusa e Melilli, tra cui l’attentato ai danni di alcuni conducenti di ape calessini e i tentativi, fortunatamente falliti, di assalto a due sportelli ATM. Episodi che hanno suscitato forte allarme sociale e sui quali le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le attività investigative. Gli accertamenti hanno già portato a un primo importante risultato con il tempestivo arresto del presunto autore del tentato duplice omicidio.

Il sindaco Italia ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle Forze di Polizia e per i risultati conseguiti sul fronte del contrasto alla criminalità.

Controlli rafforzati in città e in provincia

Durante l’incontro è stata disposta un’ulteriore implementazione dei servizi di controllo del territorio, anche attraverso il ricorso al modulo operativo interforze e con il coinvolgimento della Polizia municipale.

I controlli proseguiranno con particolare intensità nel contrasto alle situazioni di illegalità e abusivismo, con un’attenzione specifica alla viabilità turistica e alle aree cittadine considerate maggiormente esposte, tra cui la Borgata.

Sul territorio sono impegnate anche le squadre della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia e del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, intervenute per rafforzare il dispositivo di sicurezza in relazione alle esigenze emerse.

A supporto del dispositivo operano inoltre equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, personale del Reparto Prevenzione Crimine, del Commissariato di Ortigia e della Polizia Stradale, oltre ai militari del Comando provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia municipale.

Sanzioni e rimozioni in Ortigia

L’attività di controllo ha già prodotto numerose sanzioni nei confronti dei mezzi sottoposti a verifica.

Sono stati contestati, in particolare, sei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico, con la contestuale rimozione immediata di box e cartelli pubblicitari, anche in alcune delle principali piazze di Ortigia.

L’azione di controllo punta dunque non soltanto alla prevenzione dei fenomeni criminali, ma anche al contrasto delle irregolarità che interessano le attività commerciali e turistiche e l’utilizzo degli spazi pubblici.

Nuove regole per gli ape calessini

Tra i temi affrontati dal Comitato anche la necessità di una regolamentazione più stringente delle attività di trasporto turistico effettuate con gli ape calessini.

L’obiettivo è trovare un equilibrio tra la vocazione turistica di Siracusa e il rispetto delle regole, intervenendo sia sulla gestione del servizio sia sulla trasparenza nei confronti dei visitatori.

Per questo motivo è stato deciso di istituire un apposito tavolo tecnico che si riunirà nei prossimi giorni in Questura e al quale parteciperanno anche i responsabili dei competenti uffici comunali.

Il tavolo dovrà mettere a punto le nuove norme regolamentari per disciplinare il settore, compresa la pubblicizzazione dei tariffari e la gestione degli stalli autorizzati destinati ai mezzi.

Particolare attenzione sarà riservata anche al rispetto degli obblighi fiscali e tributari. In caso di violazioni sono previste sanzioni rigorose, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione o alla revoca delle licenze comunali.

La linea emersa dalla riunione è dunque quella di un rafforzamento complessivo dei controlli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità nel capoluogo e in provincia, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti.