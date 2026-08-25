Marina di Priolo, domani Rifiuthlon: la raccolta dei rifiuti diventa una gara a premi

PRIOLO GARGALLO – La raccolta dei rifiuti si trasforma in un’attività di gioco, partecipazione e sensibilizzazione ambientale. Domani, mercoledì 26 agosto, a partire dalle 10, ad AbilBeach, il lido accessibile e inclusivo di Marina di Priolo, si svolgerà la tappa di Rifiuthlon, l’iniziativa promossa in collaborazione tra il Comune di Priolo Gargallo, AiCS Ambiente e AiCS Siracusa.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo invitano cittadini, famiglie e bambini a partecipare alla manifestazione, pensata per coniugare divertimento ed educazione al rispetto dell’ambiente.

“Una sfida nella quale il vero premio è lasciare l’ambiente più pulito e imparare, insieme, a rispettarlo ogni giorno”, commentano gli amministratori.

I partecipanti saranno impegnati nella raccolta differenziata dei rifiuti presenti sulla spiaggia. Il materiale dovrà essere raccolto singolarmente, senza l’utilizzo di sacchetti e con l’ausilio di apposite pinze, secondo una modalità lenta e consapevole, pensata per aiutare adulti e bambini a comprendere l’impatto che ogni rifiuto può avere sull’ecosistema.

Al termine della raccolta, i rifiuti recuperati saranno sistemati su un telo suddiviso per categorie, così da consentire ai partecipanti di riconoscerli e differenziarli correttamente. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai piccoli RAEE, tra cui cuffiette, cavetti e sigarette elettroniche, oggetti spesso abbandonati in modo improprio e che richiedono specifiche modalità di conferimento.

La giornata prevede anche una componente competitiva: tra i rifiuti raccolti potranno infatti nascondersi alcuni oggetti speciali. La loro individuazione consentirà ai partecipanti di aggiudicarsi dei premi.

Al termine dell’attività è previsto un momento di educazione ambientale e condivisione. Tutti i partecipanti potranno diventare ufficialmente “Moschettieri dell’Ambiente AiCS” e ricevere un attestato per l’impegno dimostrato nella tutela del territorio.

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