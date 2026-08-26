Parco degli Iblei, scontro politico a Siracusa. Carlo Auteri: «Io dico no a un parco così»

Si accende il confronto sul futuro del Parco degli Iblei e sul ruolo che le istituzioni dovranno assumere nella tutela ambientale del territorio siracusano. A intervenire è l’onorevole Carlo Auteri, deputato regionale siciliano, che in un post pubblicato su Facebook ha replicato alle dichiarazioni dell’avvocato Giuliano, criticando quello che definisce un approccio distante dalle reali emergenze ambientali della provincia.

Nel suo intervento, Auteri contesta all’avvocato una presunta sottovalutazione delle criticità ambientali del territorio e respinge l’accusa di confondere la tutela del paesaggio con la sentenza del Tar relativa all’istituzione del Parco.

«È sconfortante constatare come il dibattito si stia allontanando dalle reali criticità ambientali del territorio, ignorando la sensibilità dei cittadini di Siracusa su temi così delicati», scrive il deputato regionale.

Secondo Auteri, la situazione di stagnazione della provincia sarebbe legata anche a un sistema che, a suo giudizio, tende a privilegiare «rendite di posizione e interessi settoriali» rispetto all’interesse generale. Il parlamentare regionale denuncia inoltre la difficoltà, da parte dei diversi soggetti coinvolti, di assumere responsabilità chiare sul futuro del territorio.

Nel post, Auteri fa riferimento anche alle ironie rivolte nei suoi confronti e a un possibile futuro ruolo di guardia del parco. «Ciò che faccio, ciò che sono e ciò che sarò nella vita non sono affari suoi», afferma, definendo l’attacco personale e sostenendo che l’avvocato avrebbe individuato il bersaglio sbagliato.

Il deputato regionale richiama quindi Leonardo Sciascia e l’espressione “a ciascuno il suo”, citando la distinzione tra “uomini, ominicchi e quaquaraquà” contenuta nelle riflessioni dello scrittore siciliano. Un riferimento con cui Auteri rafforza il tono polemico del suo intervento, senza aggiungere ulteriori commenti.

Ampio spazio è dedicato anche alla sentenza del Tar e alla prossima scadenza del 7 dicembre, indicata nel post come una data decisiva per il destino del Parco. Auteri annuncia l’intenzione di proseguire la battaglia nelle sedi giudiziarie, sostenendo che il provvedimento possa essere stato influenzato da una documentazione, a suo dire, parziale o non corrispondente allo stato reale dei luoghi.

«Se qualcuno crede che il 7 dicembre sarà la data definitiva per il destino del Parco, si prepari: ci difenderemo nelle aule di tribunale», afferma il deputato regionale, che preannuncia la presentazione delle proprie argomentazioni davanti alla magistratura.

Auteri accusa inoltre i promotori dell’iniziativa di avere sottoposto alle istituzioni una rappresentazione del territorio che, secondo la sua ricostruzione, non rispecchierebbe pienamente la situazione dei luoghi. Si tratta di valutazioni espresse dal parlamentare regionale nel suo intervento social e che dovranno eventualmente essere verificate nelle sedi competenti.

In conclusione, l’onorevole Auteri ribadisce la propria contrarietà al progetto così come prospettato: «Io vado avanti. Difenderò la mia terra e la mia gente, con la massima serenità e, soprattutto, a testa alta, guardando al futuro con la consapevolezza di chi non ha nulla da nascondere. Io dico no a un parco così».

Il confronto sul Parco degli Iblei resta dunque aperto e coinvolge politica, istituzioni, associazioni ambientaliste, categorie professionali e cittadini. La scadenza del 7 dicembre potrebbe rappresentare un ulteriore passaggio nel procedimento, mentre il dibattito continua ad alimentare posizioni fortemente contrapposte sul modello di tutela e sviluppo da adottare per il territorio siracusano.

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