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India, Mondo

Islamabad, incendio in ospedale: morti 14 neonati

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Quattordici neonati sono morti a seguito di un incendio divampato oggi nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad, in Pakistan.

La notizia è stata riportata dal Times of India e da altri media locali. Secondo quanto riferito dai funzionari del PIMS all’emittente Geo News, al momento dell’incendio nel reparto erano presenti 15 neonati. Soltanto uno di loro sarebbe stato tratto in salvo.

Le fiamme sarebbero state provocate dall’esplosione del compressore di un condizionatore d’aria installato all’interno del reparto. È questa la prima ricostruzione fornita dai soccorritori intervenuti sul posto.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

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