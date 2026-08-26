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Economia

Gas in calo, Ttf sotto i 64 euro

L’ottimismo sui negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz spinge al ribasso i future
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Il prezzo del gas naturale continua a scendere sulla piazza Ttf di Amsterdam, il principale mercato di riferimento per l’Europa. I future con consegna a settembre hanno registrato un calo del 4,22%, scendendo a 63,78 euro per megawattora.

A pesare sull’andamento delle quotazioni è l’ottimismo legato ai negoziati tra Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz, uno snodo strategico per il traffico marittimo internazionale e per gli approvvigionamenti energetici.

Secondo l’ipotesi attualmente più accreditata, potrebbe essere istituito un corridoio temporaneo condiviso, in attesa di completare le operazioni di bonifica dell’area e di rimozione delle mine presenti nel tratto di mare.

Nel quadro dei negoziati sarebbero coinvolti anche mediatori pakistani. Secondo quanto riferito dall’agenzia iraniana Tasnim, i mediatori avrebbero comunicato agli Stati Uniti la posizione di Teheran.

Le prospettive di una possibile riapertura dello stretto hanno contribuito a rafforzare le aspettative di una maggiore stabilità dei flussi energetici, favorendo il ribasso dei prezzi del gas sul mercato europeo.

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