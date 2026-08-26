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Augusta, Cronaca, Italia, Sicilia

Augusta, detenuto di alta sicurezza evade dal carcere: ricerche senza esito

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La casa di reclusione di Augusta interessata da una fuga grave e che preoccupa: un detenuto in regime di alta sicurezza ha fatto perdere le sue tracce nella sera del 25 agosto. Per tutta la notte si sono svolte le ricerche fino ad ora rimaste senza esito.

Si tratta di fatto gravissimo – ha commentato l’ex sindacalista Nello Bongiovanni – sia per la tipologia del detenuto sia per fatto in se stesso. Quando accade un evasione ci sono tantissime responsabilità e tanti motivi ma confermo quanto detto in questi ultimi mesi.

Le carceri sono nelle mani dei detenuti grazie anche alla politica ed alla magistratura che hanno trasmesso il senso dell’impunità per chi dentro il carcere non rispettava le basilari regole, però allo stesso tempo per chi rappresentava lo Stato veniva umiliato nelle sue funzioni“.

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