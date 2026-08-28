Ordigno rudimentale a Siracusa, individuato il responsabile: è un giovane siracusano

Intercettato il responsabile dell’ordigno piazzato a Siracusa: il responsabile sarebbe un giovane siracusano.

La vicenda è accaduta nella mattinata di domenica 23 agosto, quando gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto in viale Tunisi, all’altezza del civico 82, un ordigno rudimentale dentro una busta abbandonata su un marciapiedi davanti una palazzina.



Per scongiurare ogni pericolo, una vasta area è stata subito messa in sicurezza grazie all’intervento delle Volanti, dei Vigili del Fuoco e della polizia Municipale, che hanno cinturato la zona, e l’ordigno dall’elevata pericolosità è stato fatto brillare in un luogo sicuro dagli artificieri del Reparto di Catania.



Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno avviato i le indagini, raccogliendo ogni elemento per risalire al responsabile del grave gesto criminale che, se deflagrato avrebbe potuto creare gravissimi danni a cose e persone. Analizzate le immagini estrapolate da tutti i sistemi di video sorveglianza pubblici e privati presenti in tutta la zona circostante il viale Tunisi.



E gli elementi raccolti hanno permesso di individuare un giovanissimo siracusano già noto agli investigatori segnalato all’Autorità Giudiziaria. Attualmente sono in corso ulteriori indagini per chiarire chi abbia confezionato l’ordigno, il movente, e per individuare eventuali complici.