Tragedia a Palermo, bimba di 3 anni muore annegata in piscina

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Palermo scossa da un nuovo lutto, dopo la morte della bimba a causa della difterite, un’altra bambina di 3 anni ha perso la vita questa volta annegata in una piscina.

La vicenda è avvenuta nella villa di via Villagrazia il 27 agosto, a tarda sera. La famiglia della bambina si trovava in una casa affittata per le vacanze con un’altra famiglia. Secondo le prime ricostruzioni la bambina si sarebbe immersa in piscina senza che nessuno se ne accorgesse. I genitori poi hanno trovato la piccola ormai senza vita all’interno della piscina.

Vana la corsa dei genitori alla guardia medica della Guadagna. Sul posto, il medico legale che ha effettuato una ispezione sul corpo della piccola e non avrebbe riscontrato segni di violenza, valutando la probabile morte per annegamento.

I carabinieri hanno ascoltato i genitori e l’altra coppia presente nella villa, mentre la procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia.