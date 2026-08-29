Tentata truffa ai danni di un’anziana: arrestato un falso carabiniere

I militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno arrestato in flagranza un trentenne e denunciato un settantatreenne, ritenuti responsabili di tentata truffa aggravata in concorso.

A far scattare l’intervento è stata la segnalazione di un familiare della vittima al comandante della Stazione, che si trovava già sul territorio insieme alla Polizia Locale per altri tentativi di truffa segnalati in paese.

Secondo la ricostruzione, la donna era stata contattata telefonicamente da un complice, che si era presentato come un carabiniere e aveva raccontato di una presunta rapina nella quale sarebbe stato coinvolto il figlio. Con il pretesto di effettuare alcune verifiche, il truffatore si è presentato a casa dell’anziana e stava per impossessarsi di denaro e preziosi, quando è stato bloccato dai militari e dalla Polizia Locale.

Un secondo uomo, di 73 anni, è stato individuato a bordo di un’auto nei pressi dell’abitazione.

Il Gip di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e disposto per il trentenne la misura cautelare degli arresti domiciliari.