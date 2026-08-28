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Cronaca, Italia, Palermo, Sicilia

Palermo, bimba di due anni e mezzo muore annegata in piscina: disposta l’autopsia

La piccola sarebbe finita in acqua senza che i presenti se ne accorgessero immediatamente. Indagano i carabinieri
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PALERMO – Tragedia nella serata di giovedì 27 agosto in via Villagrazia, a Palermo, dove una bambina di due anni e mezzo è morta dopo essere finita in una piscina sopraelevata.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in un’abitazione insieme ai genitori e a un’altra famiglia. La bambina si sarebbe immersa senza che i presenti se ne accorgessero subito. L’allarme è scattato quando è stata notata immobile in acqua.

La piccola è stata soccorsa e trasportata alla guardia medica della Guadagna, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Sul caso indagano i carabinieri. La Procura di Palermo ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, che servirà a chiarire le cause del decesso e a fornire ulteriori elementi sulla dinamica dell’accaduto.

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