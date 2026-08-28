Siracusa, aveva droga e pistola modificata: arrestato

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Un 22enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Belvedere, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, al termine di una perquisizione effettuata in un casolare di campagna in contrada Tivoli, a Siracusa.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9 a salve, successivamente modificata e resa offensiva.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno inoltre rinvenuto 620 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 150 grammi di marijuana, per un totale di oltre 870 grammi di sostanza stupefacente.

La droga, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, era nascosta all’interno di un borsone occultato nella vegetazione.

Il 22enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.