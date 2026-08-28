Premio Vittorini: talk, mostre, presentazione di libri

Venticinquesima edizione del Premio e sessantesimo anniversario della scomparsa di Elio Vittorini. Per onorare al meglio questa duplice importante ricorrenza è stato varato un programma che, grazie anche ad una serie di collaborazioni e partenariati tecnici, occuperà un’intera settimana, a partire da lunedì 7 settembre, tra talk, conversazioni, incontri con gli autori, presentazioni di libri, mostre – anche con uno speciale annullo filatelico – passando per l’immancabile “processo a Vittorini” e per culminare, sabato 12 settembre, nella cerimonia di consegna dei premi che anche quest’anno si svolgerà nel sempre suggestivo scenario dell’Antico Mercato di Ortigia.

Marcia dunque a peno regime la macchina organizzativa del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e del VII Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, manifestazione promosse dall’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo assieme all’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa, in collaborazione con la Fondazione INDA e con il patrocinio non oneroso dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Numerosi i partenariati tecnici avviati per questa edizione: accanto all’Associazione Amici dell’INDA e alla Dante, già presenti da alcuni anni, si sono aggiunti per questa edizione Liber-Salotto letterario in Ortigia, l’Urban Center e l’Unione Siciliana Collezionisti che ha allestito una mostra filatelica dedicata agli autori siciliani del Novecento con anche l’emissione, nella giornata di venerdì 11 settembre, dello speciale annullo filatelico “Omaggio a Elio Vittorini”.

Irrobustita anche la collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che ospita al proprio interno la biblioteca museo Elio Vittorini, dove da martedì 8 settembre al 2 ottobre sarà visitabile la mostra artistico-documentaria “La libertà irrequieta” In viaggio con Elio Vittorini e Rosa Quasimodo tra fughe e soggiorni di frontiera, curata da Livio Caruso e realizzata grazie a una collaborazione tra realtà culturali siciliani e di Gorizia dove la mostra poi approderà dal 13 al 29 settembre 2027.