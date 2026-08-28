Noto, rapina in agrumeto: arrestate quattro persone

Quattro uomini sono stati raggiunti da una misura cautelare personale nell’ambito delle indagini sulla rapina commessa lo scorso 8 aprile in un agrumeto di contrada Roveto, a Noto.

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Noto, con il supporto di un’unità cinofila per la ricerca di armi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa.

I quattro sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di rapina aggravata in concorso e porto illegale di arma da fuoco.

La rapina nell’agrumeto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella notte dell’8 aprile quattro uomini si sarebbero introdotti all’interno di un fondo agricolo di Noto per impossessarsi di diverse casse di limoni.

I quattro erano stati sorpresi da un operaio mentre caricavano la refurtiva su un camion. Per garantirsi la fuga, uno dei malviventi avrebbe colpito il contadino al volto utilizzando il calcio di una pistola.

Durante la fuga sarebbe stato inoltre esploso un colpo di arma da fuoco in aria.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di identificare i quattro presunti autori della rapina.

Le misure cautelari

Destinatari dell’ordinanza sono un 41enne e un 35enne di Avola e un 58enne e un 22enne di Noto, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti relativi, tra gli altri, a reati associativi, stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.

Per il 35enne il Gip ha disposto gli arresti domiciliari. Per gli altri tre indagati è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall’obbligo di permanenza notturna.