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Cassaro

Cassaro: trovano portafogli e lo riconsegnano al proprietario

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Un gesto di grande onestà e senso civico è stato compiuto da Nicolò e Giuseppe, due giovani di Cassaro, protagonisti di un episodio che ha raccolto il plauso dell’intera comunità.

Durante la notte, i due ragazzi stavano facendo una passeggiata lungo la panoramica di Cassaro. Avvicinandosi a una panchina, hanno notato un portafogli abbandonato. Al suo interno c’erano diverse centinaia di euro e importanti documenti personali.

Senza esitazione, Nicolò e Giuseppe hanno deciso di consegnare quanto trovato al vicesindaco Lorenzo Cusenza, permettendo così di risalire rapidamente al legittimo proprietario. La mattina seguente, Cusenza ha contattato Pippo Vasques e gli ha restituito il portafogli con l’intero contenuto.

Vasques ha voluto ringraziare personalmente i due giovani, esprimendo la propria ammirazione. “Sono commosso per questo gesto nobile, compiuto da due ragazzi di cui andare fieri”, ha commentato nel congratularsi con Nicolò e Giuseppe.

Anche l’amministrazione comunale ha voluto riconoscere pubblicamente il comportamento dei due ragazzi. L’assessore Angelo Salomone li ha ricevuti in municipio e ha sottolineato il valore del loro gesto: “Nicolò e Giuseppe hanno compiuto un gesto di onestà, raro di questi tempi, meritevole di encomio pubblico perché di esempio per tutti gli altri loro coetanei e non solo”.

“Un piccolo episodio – ha detto il vice sindaco – che assume un grande significato, in un tempo in cui spesso le cronache raccontano episodi di inciviltà, la scelta di due giovani rappresenta un esempio concreto di correttezza, altruismo e rispetto per gli altri”.

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