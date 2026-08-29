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Caldo, Italia

Meteo, caldo estremo al Sud: 40°C in Sicilia, poi piogge e nuova fiammata

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La morsa dell’anticiclone sembra prevalere ancora per poco sulla penisola. Infatti, per il il Centro e il Nord si intravede una nuova ventata.

Ma se le buone nuove arrivano per il Nord e Centro non si può dire lo stesso per il Sud che dovrà fare i conti con il caldo anomalo, seppure ridimensionato. Il picco al Sud per sabato 29 agosto è di 40°C a Caltanissetta e 39°C tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria.

Valori caldi, tra i 37°C e i 38°C, persisteranno su gran parte di Puglia, Basilicata e Sicilia (ad esempio a Lecce, Matera, Agrigento e Messina).

Piccola tregua domenica 30 agosto con un massimo di 37°C in Sicilia, Calabria e Puglia, mentre al Centro Italia non si andrà oltre i 34°C e al Nord sotto i 30-31.

Un cambio di rotta potrebbe registrarsi già a inizio settembre, in particolare tra l’1 e il 2 settembre, quando assisteremo al passaggio di una perturbazione atlantica al Nord e in parte del Centro che manterrà le temperature accettabili.

Dopo il 5 settembre, però dovrebbe tornare una nuova ondata rovente che mantiene viva la speranza per gli amanti dell’estate, ma che scoraggia chi ormai non ne può più del caldo anomalo. 

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