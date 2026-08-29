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Italia, Lentini, Sicilia, Sicurezza

Lentini, fugge dalla Polizia in moto: denunciato senza patente

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Seguici e aiutaci a crescereLentini Polizia denunciato senza patente

Proseguono i controlli di sicurezza nel siracusano e questa volta a Lentini la Polizia ha denunciato un uomo senza patente. È accaduto il 28 agosto sera quando gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio identificando 92 persone e verificando 40 veicoli.

Al centro dei controlli un motoveicolo, il cui conducente era con il casco slacciato e il passeggero senza casco. L’uomo non si è fermato all’alt della Polizia invertendo il senso di marcia e tentando la fuga ad alta velocità.

Dai successivi accertamenti, effettuati utilizzando la targa del motoveicolo, si è risalito all’intestatario del motoveicolo che, convocato in commissariato, è stato denunciato perché privo di patente. È stato anche sanzionato amministrativamente per le numerose infrazioni al codice della strada (guida senza casco, guida contromano, superamento del limite di velocità).

Controlli anche nei punti di incontro giovanili a Siracusa

I controlli per garantire la sicurezza nelle strade hanno interessato anche Siracusa, dove sempre nella serata del 28 agosto, nel quartiere Pizzuta noto per essere luogo di ritrovo per i giovani, gli agenti della Questura di Siracusa hanno controllato 12 autovetture, 42 ciclomotori e 58 persone.

Due le sanzioni amministrative per guida senza patente e senza carta di circolazione. I servizi, che hanno anche un fine preventivo, hanno svolto un’efficace azione di deterrenza per comportamenti scorretti alla guida, soprattutto da parte dei più giovani e saranno ripetuti nelle prossime settimane.

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