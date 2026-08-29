Avola, Marenautica Fest 26: il Borgo Marinaro celebra il mare con il gran finale

Il mare, lo sport e la cultura diventano emblemi da valorizzare per il borgo Marinaro di Avola con il “Marenautica Fest 26”. Una manifestazione in programma fino al 30 agosto.

Si tratta della fase conclusiva della tre giorni, curata da Glorianautica S.E., che anima e mantiene vivo lo spirito di un borgo sempre in fermento. E lo fa con attività nautiche, iniziative sportive e momenti culturali rivolti a residenti e visitatori.

Alla manifestazione presente anche il console di Tunisi. “Con il Marenautica Fest – dice il sindaco Rossana Cannata – valorizziamo il nostro Borgo Marinaro e rafforziamo il legame profondo che unisce Avola al mare . Due serate di condivisione, sport e cultura, capaci di coinvolgere cittadini, famiglie e turisti in uno scenario particolarmente rappresentativo della nostra identità“.

Dopo il Mareutica Fest sarà la volta dell’Estate Avolese, che prosegue il suo cammino di iniziative e intrattenimento per tutte le età con la “Settimana della Famiglia”, in programma dal 31 agosto al 6 settembre. Primo appuntamento martedì 1 settembre, alle 19, con la quarta edizione di “Bici in Città”: una passeggiata in bicicletta aperta a tutti lungo le vie cittadine. “Mettendo al centro le famiglie, la socialità e la possibilità di vivere insieme gli spazi della nostra città“.

Primo appuntamento martedì 1 settembre, alle 19, con la quarta edizione di “Bici in Città”: una passeggiata in bicicletta aperta a tutti lungo le vie cittadine.