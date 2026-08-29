Ortigia, controlli sugli ape calessini e bancarelle

Controlli a tappeto a Ortigia sugli operatori del trasporto turistico. Nel mirino di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale ci sono soprattutto ape calessini, motocarrozzette e velocipedi utilizzati per le attività turistico-ricreative. L’obiettivo è verificare che i servizi siano svolti da soggetti autorizzati, nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, del Codice della strada e del Regolamento comunale, oltre che delle regole della leale concorrenza.

Il servizio straordinario interforze è stato predisposto dal Questore Fusco a seguito delle indicazioni emerse nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Chiara Armenia il 25 agosto. La pianificazione è stata definita nel corso di un tavolo tecnico in Questura, al quale ha partecipato anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Questa mattina gli equipaggi stanno effettuando un’attività capillare di controllo in tutta l’isola, coordinata dal dirigente delle Volanti, Giuseppe Garro. Le verifiche riguardano diversi aspetti legati alla sicurezza, alla vivibilità e al decoro urbano.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla presenza di cartelloni pubblicitari e bancarelle che, in alcuni casi, risulterebbero privi delle necessarie autorizzazioni. Le installazioni che occupano marciapiedi e carreggiate vengono rimosse, poiché possono ridurre la sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte di pedoni e automobilisti, oltre a incidere negativamente sul decoro del centro storico.

L’operazione arriva in un periodo di forte afflusso turistico, con Ortigia meta di migliaia di visitatori. I controlli puntano quindi a rafforzare il livello di sicurezza, sia reale sia percepito, e a contrastare i comportamenti irregolari.