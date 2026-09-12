Priolo Gargallo, riapre la piscina comunale: da lunedì al via i corsi

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La Piscina Comunale di Priolo Gargallo riapre al pubblico dopo anni di chiusura. Da lunedì 14 settembre 2026 prenderanno il via tutti i corsi, con l’impianto aperto dalle ore 9 alle 20.

La riapertura restituisce alla comunità uno spazio dedicato allo sport, al benessere, all’aggregazione e alla crescita, rivolto a tutte le fasce d’età.

Un impianto rinnovato per la comunità

La Piscina Comunale di Priolo Gargallo torna a disposizione del pubblico dopo anni di chiusura. La riapertura arriva al termine di un importante intervento di riqualificazione completato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni.

Da lunedì 14 settembre 2026 la struttura sarà aperta dalle ore 9 alle 20 e prenderanno il via tutti i corsi. L’impianto torna così a essere uno spazio per lo sport, il benessere, l’aggregazione e la crescita, pensato per tutte le fasce d’età.

La riaperturaDa lunedì 14 settembre 2026 la Piscina Comunale sarà aperta dalle ore 9 alle 20 e prenderanno il via tutti i corsi.

La gestione e la soddisfazione dell’Amministrazione

La gestione della Piscina Comunale è stata affidata al sodalizio formato dal Circolo Canottieri Ortigia 1928 e dalla Nuoto Catania S.S.D.

Il sindaco Pippo Gianni ha espresso soddisfazione per la riapertura della struttura e per il completamento dell’importante intervento di riqualificazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte e dall’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a tornare a vivere la piscina e a riappropriarsi di uno spazio dedicato allo sport, al benessere, all’aggregazione e alla crescita della comunità.