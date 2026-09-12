Siracusa, bus a 5 euro per 7 giorni: arriva l’Eco Move Pass

Una mobilità urbana sostenibile: è l’obietto della Settimana Europea della Mobilità. Iniziativa che partirà da mercoledì a 5 euro per i mezzi pubblici.



Dal 16 al 22 settembre, dunque, il Comune di Siracusa, in qualità di ente concedente del servizio di trasporto urbano aderisce e sostiene l’iniziativa “Eco Move Pass”, promossa da Sais Autolinee e approvata come Mobility Action nell’ambito della manifestazione europea dedicata alla mobilità sostenibile.



Iniziativa che incentiva l’uso del Tpl e favorisce una modalità di spostamento di facile utilizzo da parte di tutti, poco inquinante e capace di ridurre il traffico cittadino. «La mobilità sostenibile – dice il sindaco Francesco Italia – rappresenta una delle sfide più importanti per le città contemporanee. Con l’Eco Move Pass vogliamo offrire a cittadini e visitatori un’opportunità concreta per sperimentare il trasporto pubblico come alternativa pratica, economica e rispettosa dell’ambiente.

Iniziative come questa contribuiscono a costruire una nuova cultura della mobilità, fondata sulla condivisione degli spazi urbani, sulla riduzione dell’impatto ambientale e sul miglioramento della qualità della vita. Da gennaio del prossimo anno avremo un nuovo servizio di bus urbani, ciò perché il Comune di Siracusa sta investendo per rendere il trasporto pubblico sempre più attrattivo e competitivo rispetto all’uso del mezzo privato».

Modalità Eco Move Pass

L’Eco Move Pass è settimanale e consente di usare senza limiti le linee urbane di Siracusa al costo di 5 euro. Con una spesa inferiore a un euro al giorno, il pass è un’opportunità per i residenti sia per i visitatori che vogliono spostarsi in città utilizzando i mezzi pubblici. Il titolo di viaggio è disponibile in formato digitale, da acquistare tramite il sito internet o l’app ufficiale di Sais Autolinee.

Dopo l’acquisto, il pass sarà immediatamente disponibile sullo smartphone dell’utente e potrà essere esibito a bordo attraverso un QR code. Per acquistarlo sarà sufficiente accedere al sito o all’app del gestore, selezionare la città di Siracusa e completare la procedura prevista.

