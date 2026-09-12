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Eventi, Italia, Musica, Priolo Gargallo

Alex Lu in concerto a Priolo con Urban Night Live

Appuntamento stasera, sabato 12 settembre, alle 21 in Viale Annunziata, nei pressi della Torre dell’Acquedotto. Ingresso gratuito
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Musica e spettacolo questa sera a Priolo Gargallo con Urban Night Live, uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate Priolese 2026.

Il concerto si terrà sabato 12 settembre alle ore 21, in Viale Annunziata, nei pressi della Torre dell’Acquedotto. Protagonista della serata sarà Alex Lu, giovane cantautore e polistrumentista originario di Priolo.

L’artista salirà sul palco accompagnato da una band composta da quattro musicisti. Lo spettacolo proporrà un repertorio caratterizzato da sonorità urban e pop, arrangiamenti moderni e una forte energia dal vivo.

L’evento rientra nel calendario delle manifestazioni estive promosse sul territorio e punta a coinvolgere cittadini e visitatori in una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte hanno invitato la cittadinanza a partecipare numerosa all’appuntamento.

L’ingresso è gratuito.

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