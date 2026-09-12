Avola, il “Meno Di Pasquale” si rinnova: nuovi spazi e attrezzature per lo sport

AVOLA – Proseguono gli interventi di riqualificazione dello stadio comunale “Meno Di Pasquale” di Avola, con l’obiettivo di rendere l’impianto più funzionale, accogliente e adeguato alle esigenze delle società sportive e degli atleti.

I lavori riguardano la sistemazione del parcheggio, l’incremento dei posti in tribuna e la riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi. Interventi destinati a migliorare la fruibilità della struttura e a rafforzare l’offerta sportiva della città.

“Stiamo continuando a investire concretamente nello sport e nelle strutture della nostra città – dichiara il sindaco Rossana Cannata –. Al ‘Meno Di Pasquale’ sono in corso interventi per la sistemazione del parcheggio, l’incremento dei posti in tribuna e la riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi. Vogliamo uno stadio sempre più funzionale, accogliente e capace di rispondere alle esigenze di chi pratica sport”.

Tra le novità più significative c’è anche l’arrivo della nuova attrezzatura destinata al salto con l’asta. Grazie a questa dotazione, gli atleti potranno allenarsi nella disciplina direttamente ad Avola, senza dover ricorrere a strutture presenti in altri comuni.

“È un ulteriore passo avanti che ci rende particolarmente orgogliosi – prosegue Cannata – perché significa offrire nuove opportunità ai nostri ragazzi senza costringerli a cercare altrove strutture adeguate per allenarsi”.

La nuova attrezzatura assume un valore particolare anche alla luce dei risultati già ottenuti dall’atletica avolese. La città può infatti contare sulla giovane campionessa regionale di salto con l’asta Sebastiana Vaccarisi, allenata dal tecnico Giovanni Vaccarisi dell’Asd Marathon Avola, che ha contribuito con passione alla realizzazione del progetto.

“Dietro ogni impianto ci sono associazioni, tecnici, famiglie e soprattutto giovani che dedicano tempo, sacrificio e passione allo sport – conclude il sindaco –. Il nostro compito è creare le condizioni perché possano crescere e allenarsi nella propria città. Più spazi, più servizi e più discipline significano più occasioni per i nostri ragazzi. È questa la direzione nella quale continueremo a lavorare”.

La riqualificazione del “Meno Di Pasquale” si inserisce quindi in un più ampio percorso di valorizzazione dell’impiantistica sportiva cittadina, con particolare attenzione alla crescita dei giovani e al sostegno delle realtà associative locali.