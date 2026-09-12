Doppio assalto nella notte a Mazzarino: colpite una filiale Unicredit e una gioielleria

Doppio assalto nella notte a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. I ladri hanno preso di mira la filiale Unicredit e una gioielleria situate a pochi metri di distanza, utilizzando mezzi pesanti per bloccare le strade e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe agito con una tecnica già utilizzata nelle settimane precedenti. I mezzi sarebbero stati posizionati lungo la carreggiata per impedire o rallentare il passaggio delle pattuglie. Successivamente, i malviventi avrebbero impiegato un braccio meccanico per sfondare gli ingressi e le vetrine delle due attività commerciali.

Una volta creati i varchi, i ladri sarebbero entrati nei locali portando via denaro e preziosi. L’ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’azione e identificare i responsabili.

Quello avvenuto nella notte è il terzo episodio simile registrato a Mazzarino nel giro di poche settimane. In precedenza, un’altra gioielleria della città era stata colpita con modalità analoghe.

Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti tra le diverse incursioni e stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un gruppo organizzato, capace di pianificare azioni rapide e particolarmente invasive, facendo leva sulla ridotta presenza di pattuglie nell’area.

Dopo aver completato il colpo, i malviventi si sarebbero allontanati prima dell’arrivo dei soccorsi. Le indagini proseguono per accertare la composizione della banda e definire con precisione il valore dei beni sottratti.