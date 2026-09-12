Monreale, territorio al setaccio: 12 denunciati per furti, evasione, armi e droga

Controlli straordinari dei carabinieri a Monreale, dove il territorio è stato passato al setaccio nell’ambito di un articolato servizio di prevenzione e contrasto alla criminalità.

I militari del Comando Compagnia di Monreale, con il supporto del personale del Nucleo Radiomobile, della Stazione locale e della Compagnia di Intervento Operativo di Palermo, hanno concentrato l’attività sui reati contro il patrimonio, sul possesso abusivo di armi, sull’uso di sostanze stupefacenti e sulla sicurezza stradale.

Al termine dei controlli, 12 persone, tra cui un minorenne, sono state denunciate in stato di libertà. Contestualmente, diversi soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo per uso personale di droga.

Una denuncia per evasione dai domiciliari

Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno sorpreso e denunciato per evasione una donna palermitana di 50 anni, già nota alle forze dell’ordine e sottoposta alla detenzione domiciliare.

La donna sarebbe stata individuata mentre rientrava nella propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Tre denunce per furto aggravato

Sul fronte dei reati contro il patrimonio, tre persone sono state denunciate per furto aggravato.

Si tratta di un uomo di 41 anni, incensurato, sorpreso con un allaccio abusivo alla rete elettrica presso la propria abitazione estiva, e di due giovani di 25 e 20 anni, entrambi con precedenti di polizia.

I due ragazzi sono stati fermati subito dopo aver asportato tubi metallici utilizzati per i ponteggi da un deposito di materiale edile.

Armi e oggetti atti ad offendere

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricerca di armi e oggetti potenzialmente offensivi.

Una donna di 46 anni è stata denunciata dopo essere stata trovata in possesso di una mazza da baseball in legno e di un coltello da cucina, occultati all’interno della propria automobile.

Un 17enne incensurato è stato invece sorpreso con un tirapugni. Denunciato anche un uomo di 70 anni, con precedenti di polizia, trovato durante una perquisizione domiciliare in possesso di una pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso.

Controlli sulla guida in stato di ebbrezza

Due persone, un uomo di 27 anni e una donna di 25, entrambi incensurati, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I due sono risultati positivi agli accertamenti effettuati dai militari, con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge.

Altri tre soggetti, di 25, 37 e 26 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati per guida senza patente. I tre sono stati sorpresi alla guida senza aver mai conseguito il titolo abilitativo oppure con patente revocata.

Quattordici segnalazioni per droga

Nel corso dello stesso servizio, 14 persone sono state segnalate alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti.

I soggetti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti quantitativi e qualitativi.

Complessivamente, i carabinieri hanno identificato 110 persone e controllato 60 autoveicoli. Sono state inoltre eseguite numerose perquisizioni personali e veicolari ed elevate 15 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.