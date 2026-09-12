Siracusa, stretta di legalità alla Borgata: presidi fissi della Polizia in Piazza Santa Lucia – Foto

Stretta di legalità nel quartiere Borgata di Siracusa, con particolare attenzione a Piazza Santa Lucia e alle vie limitrofe. Il Questore di Siracusa ha disposto una serie di servizi capillari di vigilanza e sicurezza, che proseguiranno per diversi giorni con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e innalzare i livelli di sicurezza reale e percepita.

L’intervento nasce anche dalle richieste dei residenti, che da tempo sollecitano una presenza più costante delle forze dell’ordine nella zona. Dal pomeriggio di venerdì 11 settembre, numerose pattuglie della Polizia di Stato sono state impegnate nei controlli, mentre in Piazza Santa Lucia è stato installato un Ufficio Mobile.

La struttura ha il compito di garantire un presidio visibile e immediato, intercettare le segnalazioni dei cittadini e scoraggiare episodi di degrado urbano, illegalità e violenza.

Numerosi residenti si sono avvicinati agli agenti per manifestare il proprio apprezzamento per la presenza rafforzata dei mezzi e del personale della Polizia di Stato nel quartiere.

Il dispositivo di sicurezza ha coinvolto gli agenti dell’Ufficio Volanti, il personale dell’Ufficio di Gabinetto e gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

Nel corso dei servizi sono state identificate complessivamente 118 persone e controllati 45 veicoli. Tre soggetti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale e sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa.

I controlli e i presidi della Polizia di Stato proseguiranno nei prossimi giorni nel quartiere Borgata e, in particolare, in Piazza Santa Lucia. L’attenzione sarà rivolta soprattutto alle ore serali, quando è stata rilevata la presenza di persone, italiane e straniere, che bivaccano creando disturbo ai residenti e ai passanti.