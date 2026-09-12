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Italia, Sicilia, Solarino, Solidarietà

Solarino, “Sapori Senza Confini 2.0”: apericena solidale per inclusione e autonomia

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Un’apericena capace di valicare giudizi, preconcetti e rendere saldi valori di inclusione, collaborazione e autonomia; a Solarino arriva “Sapori Senza Confini 2.0”.

Un appuntamento solidale, previsto per il 25 settembre alle 19.00 al ristorante “Villa del Casale”, organizzato dall’Associazione Diversabili Padre Pio ETS e dalla Cooperativa Sociale VALICA a conclusione del progetto “Centro Diurno Diffuso – Spazi di Comunità”. Lungi da mero momento conviviale, l’apericena avrà come protagonisti i ragazzi e le ragazze del Centro Diurno Diffuso per raccontare il valore dell’inclusione, dell’autonomia e della partecipazione alla vita della comunità.

Durante il progetto, il Centro ha rappresentato uno spazio, dove i partecipanti si sono messi in gioco con attività educative, socializzanti e orientate allo sviluppo delle autonomie personali e relazionali. Tutto, attraverso laboratori, esperienze sul territorio, momenti di condivisione e attività finalizzate ad accrescere competenze utili nella vita quotidiana.

Solarino e l’apericena solidale inteso come cura

L’apericena, specie nella sua fase di preparazione, diventa un percorso fatto di cura: dai coperti, alla scelta e organizzazione del menù, dall’accoglienza degli ospiti, alla collaborazione nella preparazione, fino al servizio delle pietanze. Ogni aspetto è un banco di prova per mettere in pratica le competenze sviluppate, assumere responsabilità e sentirsi parte attiva della comunità.


“Sapori Senza Confini 2.0” è, dunque, un’occasione di incontro tra il Centro e il territorio. Un modo per cambiare la narrazione dell’inclusione, intesa solo come assistenza, e riconoscere che le persone con disabilità possono partecipare, contribuire, esprimere capacità e costruire relazioni significative.


L’iniziativa sarà anche un momento per condividere con famiglie, cittadini e realtà del territorio i risultati raggiunti nel corso del progetto e per restituire alla comunità il valore di un’esperienza che ha posto al centro la persona, le sue potenzialità e il suo progetto di crescita“.

La quota di partecipazione alla serata è di 20 euro a persona, e parte del ricavato sarà destinata a favore dei ragazzi e delle ragazze del Centro Diurno Diffuso e al sostegno delle attività a loro dedicate. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 18 settembre contattando Mariapaola al 339 2494386 oppure Roberta al 389 5096318.

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