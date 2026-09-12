Siracusa, rame dai condizionatori bruciati: due denunciati

Due uomini sono stati denunciati a Siracusa dai carabinieri della Stazione di Ortigia e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa. Si tratta del titolare 56enne di un’azienda e di un suo dipendente di 47 anni, accusati di ricettazione e di attività non autorizzata di gestione e combustione di rifiuti.

L’intervento è scattato nella notte di giovedì, durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato del fumo provenire dal cortile di una ditta e hanno deciso di effettuare una verifica.

All’interno dell’area, i carabinieri hanno sorpreso il 47enne mentre bruciava motori di condizionatori d’aria per ricavarne il rame. La combustione di questo tipo di materiali può provocare la dispersione di sostanze nocive e altamente inquinanti.

I successivi controlli, eseguiti nei terreni dell’azienda specializzata nella demolizione di autovetture, hanno portato al ritrovamento di tre veicoli e di un motociclo. Dagli accertamenti è emerso che i mezzi risultavano denunciati come rubati.

I veicoli sono stati sequestrati insieme all’area dell’azienda, sottoposta a sequestro. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere delle accuse contestate nell’ambito del procedimento.