La cantautrice Sciara vince la XXIV edizione del Memorial Rosa Balistreri

LICATA – L’incanto della lingua siciliana, la memoria di Rosa Balistreri e il talento delle nuove generazioni della musica e della poesia dell’Isola sono stati i protagonisti della XXIV edizione del Memorial Rosa Balistreri, svoltasi nella suggestiva cornice dell’Atrio Calogero Carità, già Atrio Badia, a Licata.

Lo storico concorso è promosso dal Centro Studi di Cultura Siciliana e Mediterranea e dalla Casa di Rosa. L’edizione appena conclusa ha registrato un’importante partecipazione, confermando il valore di una manifestazione dedicata alla valorizzazione della lingua, della cultura e della creatività siciliana.

A sottolineare il successo dell’evento è stata anche l’AUCLIS – Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana, che, attraverso una nota, si è congratulata per l’ottima riuscita della manifestazione, auspicando che iniziative di questo tipo possano trovare sempre maggiore spazio sui media.

A conquistare il primo posto nella sezione Canzoni è stata la cantautrice Sciara, premiata dalla giuria e dal pubblico per l’interpretazione del brano inedito “Nta lu funnu di lu mari”.

Con 46 voti, l’artista ha superato gli altri dieci finalisti giunti alla serata conclusiva del concorso, al termine di una competizione caratterizzata da un’intensa partecipazione emotiva. Testi, arrangiamenti ed esecuzioni dal vivo sono stati valutati con attenzione da una giuria composta da esperti e musicisti: Fulvio Cama, Antonio Zarcone, Lorenzo Alario, Mel Vizzi, Salvo D’Addeo e Tanino Gaglio.

Grande rilievo è stato riservato anche alla sezione dedicata alla poesia in lingua siciliana. A vincere è stata la poetessa Cinzia Longo, premiata per l’opera “Grisù”. La selezione è stata curata da una giuria tecnica presieduta dal professor Francesco Pira, docente dell’Università di Messina.

Nel corso della serata sono stati inoltre assegnati i riconoscimenti speciali del Memorial. Il Premio alla Carriera è stato conferito a Carlo Muratori, artista considerato una delle voci più autorevoli della ricerca e della tradizione musicale siciliana.

Il Premio Rosa Balistreri International è andato invece all’artista australiana Rosanna Morales, a testimonianza della capacità dell’eredità artistica e culturale di Rosa Balistreri di superare i confini geografici e raggiungere pubblici lontani dalla Sicilia.

Per tutti i partecipanti selezionati, oltre cinquanta tra poeti e compositori, resta infine la soddisfazione di vedere le proprie opere inserite nel portale culturasiciliana.it, che custodisce e promuove un patrimonio linguistico e musicale siciliano ancora oggi vivo e ricco di nuove espressioni.

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