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Cronaca

I carabinieri ritrovano una pistola nelle campagne di Tivoli (VIDEO)

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Operazione di controllo del territorio nelle aree rurali della provincia di Siracusa. I Carabinieri del Comando Provinciale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno effettuato un’attività di rastrellamento finalizzata al contrasto della criminalità, rinvenendo una pistola nascosta tra la fitta vegetazione.

L’arma, una Beretta 34 calibro 7,65, era custodita all’interno di un involucro di plastica sottovuoto, accorgimento utilizzato per proteggerla e mantenerne intatta l’efficienza. Insieme alla pistola è stato trovato anche il relativo munizionamento.

L’arma è stata sequestrata a carico di ignoti. I successivi accertamenti hanno consentito ai militari di risalire alla sua provenienza: la pistola è infatti risultata oggetto di furto. Sono ora in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali collegamenti con attività criminali.

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