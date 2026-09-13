Biliardo, Priolo Gargallo conquista il titolo italiano

L’ASD Billiards Club Priolo Gargallo è campione d’Italia di biliardo. La società siciliana ha conquistato il titolo nazionale ai Campionati italiani disputati nel fine settimana a Rho, in provincia di Milano.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Daniele Parisi, Ivan Gibilisco, Roberto Daniele, Luigi Pantisano, Gianluca Amoroso, Antonio Catinello, Salvatore Torrisi e Massimiliano Patrizi.

Un risultato costruito attraverso impegno, passione, sacrificio e spirito di squadra, che porta ancora una volta il nome di Priolo Gargallo ai vertici dello sport nazionale.

Le congratulazioni sono arrivate dal sindaco Pippo Gianni, dal vicesindaco Alessandro Biamonte e dall’intera Amministrazione comunale, che hanno espresso il proprio apprezzamento agli atleti e alla società.

«Avete dimostrato che con passione, determinazione e sacrificio si possono raggiungere risultati straordinari. Questo successo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità e testimonia ancora una volta il valore delle nostre realtà sportive e dei nostri talenti. Grazie per aver scritto una pagina importante della storia sportiva di Priolo Gargallo», hanno dichiarato gli amministratori.

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