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Caltagirone, Catania, Cronaca

Caltagirone, Mercedes contro un muro: morto un ragazzo di 22 anni

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Un ragazzo di 22 anni, Lorenzo Manuello, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Croce del Vicario, a Caltagirone, nel Catanese.

La vittima viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A quando, per cause ancora da accertare, l’auto è finita contro un muro. L’impatto è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Caltagirone e Grammichele, questi ultimi con un medico a bordo, ma ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato inutile.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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