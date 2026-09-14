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Italia, Politica, Sicilia, Siracusa

Siracusa, si dimette l’assessora Palma Daniela Vasques: «Il mio impegno continua»

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Le dimissioni da assessora comunale di Siracusa alla Sanità, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Servizi demografici ed elettorali e Rapporti con i consumatori, Palma Daniela Vasques seguono una dichiarazione di ringraziamento al sindaco Italia: “Desidero ringraziare sinceramente il sindaco Francesco Italia per la fiducia che ha riposto in me affidandomi compiti così delicati per la nostra comunità. Esprimo la mia profonda gratitudine anche a tutti i colleghi assessori e al personale degli uffici comunali, con i quali ho condiviso mesi di intenso e proficuo lavoro, sempre orientato al bene comune e al servizio dei cittadini di Siracusa.

Concludo questo percorso con la serenità di chi ha operato con il massimo impegno istituzionale. Il mio impegno a favore del territorio, tuttavia, non si ferma qui: manterrò salda la mia promessa di cittadinanza attiva, continuando a offrire il mio contributo civile e sociale e restando a disposizione della comunità siracusana e del gruppo“.

Le dimissioni chieste dal sindaco

A chiedere le dimissioni di Vasques sarebbe stato il sindaco Francesco Italia per accogliere la nomina di un nuovo assessore del partito autonomista, che con tre assessori e la presidenza del consiglio comunale diventa quello più rappresentato nell’amministrazione: Giovanna Porto.

Consigliere comunale del gruppo Mpa Grande Sicilia destinata alle Politiche sociali, delega attualmente affidata a Marco Zappulla, che dovrebbe rimanere in giunta con altre deleghe.

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