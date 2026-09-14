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Catania, Infrastrutture, Italia, Sicilia

Etna: nuova emissione di cenere. Sospesi arrivi a Catania

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Sembrava essersi calmata mamma Etna e aver dato tregua ai viaggiatori, ma torna a far parlare di sé con un’intensa emissione di cenere lavica.

L’attivit, in corso dai crateri sommitali dell’Etna sta producendo una nube eruttiva di altezza 4 chilometri con dispersioneverso Sud.

Il fenomeno è osservato dall’Ingv Osservatorio etneo che ha emesso un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, quarto grado di allerta su una scala di quattro.

L’attuale fase eruttiva dell’Etna ha portato alla chiusura di uno degli spazi aerei vicini al vulcano, il C1, e alla sospensione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 16.

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