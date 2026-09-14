Marina di Priolo, nuovi cedimenti sulla strada riaperta: Arangio chiede controlli

Pochi mesi di apertura e già si registrano i primi cedimenti sulla strada di Marina di Priolo Gargallo. Una realtà che preoccupa e suscita critiche, dovute specialmente al fatto che per mesi la strada in questione è stata chiusa per consentire lavori di ripristino.

Riaperta all’inizio della stagione estiva, in diverse zone, sono nuovamente visibili cedimenti e lesioni del manto stradale. In uno dei punti maggiormente interessati è già stato eseguito un intervento di ripristino, elemento che – secondo Patrizia Arangio, ex consigliera comunale – rende ancora più necessario comprendere l’origine delle criticità e verificare le condizioni complessive del tratto stradale.

«Non intendo stabilire – dice Arangio – attraverso una fotografia quale sia la causa dei cedimenti. Proprio per questo chiedo che venga effettuato un sopralluogo tecnico. Questa è una strada sul mare, già interessata in passato da criticità legate al maltempo e all’erosione. Prima che arrivino le prossime piogge e mareggiate, è necessario capire se ci siano problemi che richiedano un intervento».

Richiesta fatta al Sindaco e agli uffici competenti per verificare l’intero tratto in maniera completa: dalle condizioni del manto stradale al sottofondo, dal margine verso il mare, fino alle opere di protezione.

Una strada che necessita di interventi e verifiche, perché non va in “fuori stagione”. Basti pensare che viene utilizzata 365 giorni l’anno da lavoratori, mezzi e cittadini per il collegamento con la zona industriale. “Una nuova chiusura – conclude Arangio – avrebbe conseguenze importanti e sarebbe paradossale dover intervenire nuovamente dopo pochi mesi dalla riapertura“.

L’ex consigliera dichiara che continuerà il suo impegno segnalando ciò che non funziona e proporre soluzioni per la prevenzione del territorio.