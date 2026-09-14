Siracusa, armi da fuoco modificate e vendute: 5 misure cautelari

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Gli Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, nella mattina del 14 settembre hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa nei confronti di 5 persone.

Ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di fabbricazione, detenzione e cessione a terzi di armi comuni da sparo. In seguito alle indagini si è scoperto che i 5 soggetti modificavano armi a salve rendendole armi da sparo funzionanti, alcune delle quali realizzate su commissione dopo aver concordato il prezzo con gli acquirenti.



Le attività di intercettazione, dunque, hanno ricostruito il modus operandi del gruppo criminale e i singoli ruoli svolti dagli indagati: dal procacciamento dei clienti a cui vendere le armi, all’acquisto del materiale necessario per la modifica delle stesse.



Nell’abitazione di uno degli indagati, un ventiduenne siracusano, è stata rinvenuta una pistola calibro 9 marca Bruni mod. 84 con relativo munizionamento, arma modificata e perfettamente funzionante. Il giovane arrestato in flagranza di reato e stato condotto nel carcere di Cavadonna.

Disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 48 anni e di un giovane di 22 anni, mentre un ventisettenne è stato posto ai domiciliari; per un uomo di 33 anni disposto l’obbligo di dimora.



