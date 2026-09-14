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Canicattini Bagni, Italia, Sicilia

Canicattini, giovane trovato morto nelle campagne: il dolore del sindaco Amenta

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Il comune di Canicattini sconvolto per il ritrovamento del giovane 30enne nelle campagne tra Canicattini Bagni e Noto.

«Sono e siamo, come Comunità – dice il sindaco Paolo Amenta – profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto, la vita di ogni persona è un dono prezioso per essere consumata in circostanze così drammatiche ancora da chiarire. Siamo vicini ai familiari e ci stringiamo al loro dolore. Lasciamo che gli investigatori e la magistratura facciano chiarezza e piena luce su quanto è avvenuto».

La vicenda

Il corpo del giovane, rinvenuto nelle campagne tra Canicattini Bagni e Noto, secondo le prime frammentarie ispezioni farebbe parte di una comunità che da qualche tempo si era insediata in un casolare abbandonato con uno stile di vita a contatto con la natura.

Le Forze dell’Ordine stanno compiendo tutti gli accertamenti.

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