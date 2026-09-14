Siracusa: Giovanna Porto nuovo assessore comunale

La consigliera comunale di Grande Sicilia Giovanna Porto è la nuova assessora della giunta di Siracusa retta dal sindaco Francesco Italia. Ha giurato stamattina nella mani del segretario generale, Danila Costa, subentrando a Palma Daniela Vasques che si era dimessa giovedì scorso.

​L’avvicendamento ha comportato un rimescolamento delle deleghe gestite direttamente dal sindaco e da alcuni assessori.

​Porto si occuperà di Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa e Politiche di genere.

​Marco Zappulla, che non era il titolare delle Politiche sociali, mantiene le deleghe alle Risorse umane, alle Politiche giovanili, a Città educativa e al Tempo libero; a queste si è visto aggiungere quella su Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Unesco, sviluppo e valorizzazione del turismo, che fino a oggi è stata gestita ad interim dal sindaco Italia.

​Giuseppe Cassella, già assessore a Risorse mare, ai Rapporti con il consiglio comunale, all’Edilizia residenziale sociale e alle Società ed enti partecipati, avrà competenza anche sulle deleghe che erano di Daniela Vasques: Servizi demografici ed elettorali, Sanità, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Rapporti con i consumatori.

​Il sindaco Italia si occuperà, ad interim, di Università, Sport e periferie, Pnrr e Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche.

​Edgardo Bandiera mantiene l’incarico di vice sindaco.

​Giovanna Porto, 64 anni, è assistente sociale del Dipartimento salute mentale dell’Azienda sanitaria provinciale e si occupa di dipendenze patologiche. In consiglio comunale è capogruppo di Grande Sicilia, è vice presidente della seconda commissione (Cultura, Spettacolo,Turismo, Scuola, Politiche giovanili, Politiche e servizi sociali, Pari opportunità e immigrazione) ed è componente della quarta commissione (Personale, Polizia municipale, Viabilità, Protezione civile, Sport e tempo libero, Servizi demografici, Società partecipate, Decentramento).

​«Accolgo con enorme gioia – ha detto il sindaco Italia – l’ingresso di Giovanna Porto nella squadra assessoriale. Le sono state assegnate rubriche estremamente delicate ma sulle quali ha specifiche competenze professionali. Attorno al settore delle Politiche sociali ci sono ancora forti pregiudizi che dobbiamo riuscire a superare, così come bisogna saper accogliere i cittadini che si rivolgono a quegli uffici che spesso vengono da storie di grande fragilità e difficoltà».

​Italia ha anche ringraziato l’assessore Zappulla per il lavoro fatto alle Politiche sociali e «a lui – ha aggiunto – assegno le deleghe su cultura a turismo sapendo che saprà fare altrettanto bene. Ringrazio – ha concluso Italia – anche Daniela Vasques per l’impegno e la passione messa come assessore e per avere dichiarato che intende continuare a lavorare per la nostra città».

​«Ringrazio il sindaco – ha dichiarato Giovanna Porto – per la fiducia accordatami. Mi sono state assegnate deleghe difficili ma che accolgo con senso di responsabilità perché fanno parte della mia storia personale e professionale e dell’impegno messo negli anni per la città e per il territorio». La nuova assessora ha ringraziato anche i leader e la compagine politica a cui aderisce.