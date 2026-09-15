Carcere di Siracusa: arriva un nuovo comandante

Svolta nella gestione della Casa Circondariale di Siracusa dopo il vertice in videoconferenza con la direttrice generale del Personale del DAP, dott.ssa Rita Monica Russo. Al confronto hanno partecipato le organizzazioni sindacali OSAPP, UIL, CISL, USPP, CONSIPE e CNPP, mentre erano assenti SAPPE e SiNAPPe.

L’Amministrazione ha assicurato massima attenzione alla situazione dell’istituto, annunciando interventi immediati per rafforzare gli organici. Tra le misure previste, l’invio in missione di un nuovo comandante, il trasferimento definitivo di tre ispettori e l’arrivo temporaneo di altri quattro ispettori.

Il nuovo comandante avrà il compito di riorganizzare il servizio e, soprattutto, ricostruire il rapporto di fiducia con il personale, fortemente compromesso dalle criticità emerse negli ultimi mesi.

Durante l’incontro, la segreteria provinciale OSAPP ha inoltre evidenziato di aver trasmesso al Provveditore regionale, Maurizio Veneziano, due dossier per complessive 200 pagine, contenenti un’analisi dettagliata dell’organizzazione del lavoro nel periodo compreso tra febbraio e giugno. Secondo il sindacato, la documentazione potrà contribuire a fare chiarezza sul superamento dei limiti previsti dall’Accordo Quadro Nazionale e dalla normativa vigente.

Resta ora da chiarire il futuro degli attuali vertici dell’istituto. La dott.ssa Russo ha infatti precisato che il DAP valuterà attentamente eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili della gestione della struttura.

Infine, la dirigente ha annunciato una visita a Siracusa tra circa un mese, quando incontrerà direttamente le organizzazioni sindacali e verificherà sul posto gli effetti delle misure adottate.

Per l’OSAPP, l’arrivo del nuovo comandante e dei rinforzi rappresenta un primo passo verso il ripristino di sicurezza, dignità lavorativa e fiducia all’interno del carcere siracusano.