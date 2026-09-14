Discarica abusiva e rifiuti in fiamme: sequestrati 6.600 mq

Militari della Capitaneria di porto di Siracusa, congiuntamente al personale dell’ARPA di Siracusa, hanno condotto un’attività di polizia ambientale finalizzata alla repressione dell’illecito smaltimento e dell’abbruciamento di rifiuti.

Nel corso di una verifica eseguita presso un’impresa agricola operante nel Comune di Siracusa, gli operatori hanno accertato che nel terreno di pertinenza dell’attività agricola era stata realizzata una discarica non autorizzata, nella quale venivano illecitamente smaltiti rifiuti pericolosi e non prodotti dall’attività di produzione agricola e manutentiva. È stata inoltre constatata la pratica dell’abbruciamento dei rifiuti stessi nell’area interessata.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa, è stata pertanto sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza un’area di circa 6.600 mq. I titolari dell’azienda sono stati deferiti per i reati di realizzazione di discarica non autorizzata e abbruciamento di rifiuti.