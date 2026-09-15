Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Sport

Siracusa, il 27 settembre torna Fitwalking for AIL

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

La decima edizione della camminata non competitiva promossa da AIL per sostenere i pazienti con malattie ematologiche e le loro famiglie Una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e della solidarietà. Domenica 27 settembre 2026 torna anche a Siracusa Fitwalking for AIL, la camminata non competitiva promossa da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, giunta alla sua 10ª edizione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire il piacere di camminare e stare insieme a un importante gesto di solidarietà: raccogliere fondi a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, contribuendo concretamente alle attività e ai progetti portati avanti dall’associazione.

Fitwalking for AIL coinvolge ogni anno numerose città italiane e rappresenta un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca, dell’assistenza e della vicinanza alle persone che affrontano un percorso di cura.

Anche Siracusa è pronta a fare la propria parte, trasformando la camminata in un momento di condivisione e partecipazione aperto a tutti: famiglie, giovani, adulti e a chiunque voglia contribuire alla causa con una semplice passeggiata.

Il messaggio di questa decima edizione è racchiuso nell’hashtag #VersoNuoviTraguardi: un invito a camminare insieme verso nuovi obiettivi, con la consapevolezza che ogni passo può fare la differenza.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts