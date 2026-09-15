Siracusa, il 27 settembre torna Fitwalking for AIL

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La decima edizione della camminata non competitiva promossa da AIL per sostenere i pazienti con malattie ematologiche e le loro famiglie Una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e della solidarietà. Domenica 27 settembre 2026 torna anche a Siracusa Fitwalking for AIL, la camminata non competitiva promossa da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, giunta alla sua 10ª edizione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire il piacere di camminare e stare insieme a un importante gesto di solidarietà: raccogliere fondi a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, contribuendo concretamente alle attività e ai progetti portati avanti dall’associazione.

Fitwalking for AIL coinvolge ogni anno numerose città italiane e rappresenta un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca, dell’assistenza e della vicinanza alle persone che affrontano un percorso di cura.

Anche Siracusa è pronta a fare la propria parte, trasformando la camminata in un momento di condivisione e partecipazione aperto a tutti: famiglie, giovani, adulti e a chiunque voglia contribuire alla causa con una semplice passeggiata.

Il messaggio di questa decima edizione è racchiuso nell’hashtag #VersoNuoviTraguardi: un invito a camminare insieme verso nuovi obiettivi, con la consapevolezza che ogni passo può fare la differenza.