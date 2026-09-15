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Cronaca

Turista disperso sull’Etna, ritrovato dai Vigili del Fuoco

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Si sono concluse con un lieto fine le operazioni di ricerca e soccorso di un turista francese di 28 anni disperso sul versante Nord dell’Etna, nella zona di Piano Provenzana.

L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, quando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono stati chiamati a intervenire per la ricerca del giovane, del quale non si avevano più notizie dal pomeriggio.

Sul posto sono giunte le squadre del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Randazzo, supportate dal personale volontario dei Distaccamenti di Linguaglossa e Maletto.

Un elemento decisivo per avviare le ricerche è stato il ritrovamento dell’automobile del turista, lasciata parcheggiata nell’area di Piano Provenzana. La posizione del veicolo ha permesso ai soccorritori di delimitare il perimetro operativo e di organizzare una ricerca sistematica, suddividendo le squadre su più fronti per verificare le aree compatibili con il possibile percorso seguito dal 28enne.

Dopo un’intensa attività di ricerca, il turista è stato finalmente individuato e raggiunto dai soccorritori. Le sue condizioni di salute sono risultate buone e non si è reso necessario, secondo quanto riferito, alcun intervento di particolare emergenza sanitaria.

Alle operazioni hanno partecipato anche gli uomini del Soccorso Alpino e, successivamente, personale della Guardia di Finanza.

L’intervento si è concluso dunque con il ritrovamento del giovane e il suo ritorno in sicurezza, dopo diverse ore di apprensione sul versante settentrionale dell’Etna.

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