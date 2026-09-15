Gabriella Troia nuova capogruppo di Grande Sicilia in Consiglio comunale 

Gabriella Troia è la nuova capogruppo di Grande Sicilia al Consiglio comunale di Siracusa. La nomina arriva a seguito del passaggio di Giovanna Porto in Giunta, dove ha assunto la delega ai Servizi sociali.

«Ringrazio il leader di Grande Sicilia, on. Giuseppe Carta, e il movimento per la fiducia e la stima che hanno voluto accordarmi – dichiara la consigliera –. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di rappresentare al meglio il nostro gruppo, portando avanti in Consiglio comunale un confronto serio e costruttivo sui temi che riguardano il futuro della città».

La nuova capogruppo sottolinea la volontà di mantenere alta l’attenzione sulle esigenze della comunità siracusana, mettendo al centro dell’attività politica e istituzionale le istanze dei cittadini e le principali questioni che interessano la città.

«Grande Sicilia – prosegue la consigliera – ha scelto di mettere al centro la città e le esigenze dei cittadini. In questo solco intendo proseguire il mio impegno, con determinazione e attenzione alle istanze che arrivano dalla comunità siracusana. Il nostro gruppo continuerà a lavorare con serietà, garantendo un confronto costante e costruttivo sui temi che riguardano Siracusa e sulle scelte che ne accompagneranno il futuro».

Gabriella Troia rivolge un augurio di buon lavoro a Giovanna Porto che lascia la guida del gruppo consiliare per assumere il nuovo incarico in Giunta.

