Edilizia popolare, 596 alloggi nel Siracusano ammessi ai fondi PNRR

Sono 596 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della provincia di Siracusa ammessi al contributo previsto dalla Misura M7-I.17 del PNRR–REPowerEU, dedicata all’efficientamento energetico del patrimonio abitativo pubblico.

Il finanziamento riguarda i primi tre lotti, già aggiudicati dallo IACP di Siracusa, e permetterà di realizzare una serie di interventi di riqualificazione degli edifici, tra cui la sostituzione degli infissi, la realizzazione dei cappotti termici e altre opere finalizzate a migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo.

Cannata: “Attenzione alle famiglie e risultati concreti”

“È un risultato importante per la nostra provincia e, soprattutto, per centinaia di famiglie – dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera –. Riqualificare le case popolari significa rendere le abitazioni più moderne, efficienti e confortevoli, ma anche restituire attenzione e dignità alle persone che vi abitano”.

Gli interventi consentiranno di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e, allo stesso tempo, di offrire alle famiglie abitazioni più confortevoli e maggiormente adeguate alle loro esigenze.

La misura rientra nel programma PNRR–REPowerEU ed è stata resa operativa a livello nazionale attraverso la disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2025 e il successivo decreto interministeriale, con il GSE individuato quale soggetto attuatore.

In Italia stanziati 1,581 miliardi di euro

A livello nazionale sono stati mobilitati circa 1,581 miliardi di euro per la riqualificazione di 1.981 edifici, con il coinvolgimento di 311 Comuni e 33 province.

“Il Governo Meloni ha trasformato le risorse europee in uno strumento concreto e di grande valore sociale – prosegue Cannata –. Non parliamo di interventi astratti, ma di lavori che entreranno nella vita quotidiana delle famiglie: nuovi infissi, cappotti termici ed edifici riqualificati. È questa la politica che vogliamo portare avanti: attenzione alle persone, presenza sul territorio e risultati tangibili”.

Il programma IACP prevede cinque lotti

Cannata ha seguito l’evoluzione della misura fin dalla sua introduzione con la Legge di Bilancio 2025 e nei successivi passaggi attuativi, mantenendo l’attenzione sulle opportunità destinate al territorio siracusano.

Il programma provinciale predisposto dallo IACP di Siracusa è articolato complessivamente in cinque lotti, tutti già aggiudicati.

Oltre ai primi tre, che hanno ottenuto il contributo, gli altri due interessano ulteriori 478 alloggi e sono attualmente in attesa della necessaria copertura finanziaria.

Su questo fronte è già stata avviata un’interlocuzione con il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, che nei giorni scorsi ha illustrato i risultati nazionali della misura e prospettato la possibilità di verificare il reperimento di ulteriori risorse per ampliare la platea dei beneficiari.

L’obiettivo: trasformare le risorse in cantieri

“Andiamo avanti con determinazione per trasformare le risorse ottenute in cantieri e interventi concreti e per cogliere ogni ulteriore opportunità – conclude Cannata –. Il nostro impegno è sostenere i cittadini, migliorare la qualità e la vivibilità delle case popolari e garantire condizioni abitative più dignitose alle famiglie della nostra provincia”.