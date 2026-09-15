Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Politica

Edilizia popolare, 596 alloggi nel Siracusano ammessi ai fondi PNRR

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

Sono 596 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della provincia di Siracusa ammessi al contributo previsto dalla Misura M7-I.17 del PNRR–REPowerEU, dedicata all’efficientamento energetico del patrimonio abitativo pubblico.

Il finanziamento riguarda i primi tre lotti, già aggiudicati dallo IACP di Siracusa, e permetterà di realizzare una serie di interventi di riqualificazione degli edifici, tra cui la sostituzione degli infissi, la realizzazione dei cappotti termici e altre opere finalizzate a migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo.

Cannata: “Attenzione alle famiglie e risultati concreti”

“È un risultato importante per la nostra provincia e, soprattutto, per centinaia di famiglie – dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera –. Riqualificare le case popolari significa rendere le abitazioni più moderne, efficienti e confortevoli, ma anche restituire attenzione e dignità alle persone che vi abitano”.

Gli interventi consentiranno di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e, allo stesso tempo, di offrire alle famiglie abitazioni più confortevoli e maggiormente adeguate alle loro esigenze.

La misura rientra nel programma PNRR–REPowerEU ed è stata resa operativa a livello nazionale attraverso la disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2025 e il successivo decreto interministeriale, con il GSE individuato quale soggetto attuatore.

In Italia stanziati 1,581 miliardi di euro

A livello nazionale sono stati mobilitati circa 1,581 miliardi di euro per la riqualificazione di 1.981 edifici, con il coinvolgimento di 311 Comuni e 33 province.

“Il Governo Meloni ha trasformato le risorse europee in uno strumento concreto e di grande valore sociale – prosegue Cannata –. Non parliamo di interventi astratti, ma di lavori che entreranno nella vita quotidiana delle famiglie: nuovi infissi, cappotti termici ed edifici riqualificati. È questa la politica che vogliamo portare avanti: attenzione alle persone, presenza sul territorio e risultati tangibili”.

Il programma IACP prevede cinque lotti

Cannata ha seguito l’evoluzione della misura fin dalla sua introduzione con la Legge di Bilancio 2025 e nei successivi passaggi attuativi, mantenendo l’attenzione sulle opportunità destinate al territorio siracusano.

Il programma provinciale predisposto dallo IACP di Siracusa è articolato complessivamente in cinque lotti, tutti già aggiudicati.

Oltre ai primi tre, che hanno ottenuto il contributo, gli altri due interessano ulteriori 478 alloggi e sono attualmente in attesa della necessaria copertura finanziaria.

Su questo fronte è già stata avviata un’interlocuzione con il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, che nei giorni scorsi ha illustrato i risultati nazionali della misura e prospettato la possibilità di verificare il reperimento di ulteriori risorse per ampliare la platea dei beneficiari.

L’obiettivo: trasformare le risorse in cantieri

“Andiamo avanti con determinazione per trasformare le risorse ottenute in cantieri e interventi concreti e per cogliere ogni ulteriore opportunità – conclude Cannata –. Il nostro impegno è sostenere i cittadini, migliorare la qualità e la vivibilità delle case popolari e garantire condizioni abitative più dignitose alle famiglie della nostra provincia”.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts