Siracusa: arrivati otto nuovi marescialli allievi

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Il Colonnello Dino Incarbone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, ha ricevuto 8 giovani Marescialli, frequentatori del terzo anno del 14° Corso Triennale alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, che effettueranno, presso alcune Stazioni Carabinieri della provincia, un periodo di tirocinio pratico-applicativo.

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Il Colonnello Incarbone ha rivolto loro un saluto di benvenuto con l’augurio di trarre il maggior giovamento possibile dall’esperienza del tirocinio in previsione del futuro ed impegnativo ruolo che ricopriranno, a breve, all’interno di reparti dell’Arma, in particolare presso i Comandi Stazione, presidio di sicurezze e fondamentale punto di riferimento e di contatto per la cittadinanza soprattutto nei comuni periferici della provincia.

I giovani Marescialli costituiranno un significativo supporto per i reparti, andando ad inserirsi in una strategia di controllo del territorio rinforzata, si affiancheranno ai colleghi già in servizio e contribuiranno a rafforzare i presidi territoriali per meglio contrastare le dinamiche delittuose, garantire una maggiore sicurezza alla popolazione e rispondere alle esigenze della comunità.

Allo stesso tempo i tirocinanti potranno valorizzare e mettere in pratica le nozioni apprese presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, ove, tra pochi mesi, completeranno il proprio percorso formativo di base.