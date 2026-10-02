Priolo Gargallo: stasera il concerto dei Ricchi e Poveri

Dopo il successo di Matia Bazar e Serena Brancale, ancora grande musica e spettacolo per i festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode. Questa sera, giovedì 2 ottobre, alle 21:30, in Largo dell’Autonomia Comunale, saliranno sul palco i RICCHI E POVERI, il gruppo più amato della musica italiana nel mondo.

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Quattro volte al Festival di Sanremo, vincitori nel 1985 con “Se m’innamoro”, gli eterni ragazzi della musica italiana faranno cantare e ballare Priolo con i loro successi intramontabili che hanno fatto la storia: da “Sarà perché ti amo” a “Mamma Maria”, da “Voulez Vous Danser” a “Che sarà”, da “Cosa sei” a “Come vorrei”.

Un gruppo capace di rinnovarsi e di conquistare anche le nuove generazioni. Dopo il successo travolgente di Sanremo 2024 con “Ma non tutta la vita”, i Ricchi e Poveri hanno vissuto una seconda giovinezza: il brano è diventato virale su TikTok e Instagram con il suo balletto iconico, entrando nelle classifiche e facendo ballare tutta Italia, dai più grandi ai più giovani.

“Un concerto evento – dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – tra nostalgia, energia e grandi emozioni, per festeggiare in bellezza la Festa dell’Angelo Custode”.