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Festa dell’Angelo Custode a Priolo: macchina della sicurezza impeccabile, il plauso alla Polizia Municipale

Non solo grande spettacolo e profonda devozione: il successo della festa patronale dell'Angelo Custode a Priolo Gargallo ha poggiato sulle solide basi di una gestione dell'ordine pubblico impeccabile.
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Non solo grande spettacolo e profonda devozione: il successo della festa patronale dell’Angelo Custode a Priolo Gargallo ha poggiato sulle solide basi di una gestione dell’ordine pubblico impeccabile. A garantire il sereno svolgimento di tutte le fasi dell’evento è stato il lavoro straordinario svolto dalla Polizia Municipale di Priolo, impegnata in prima linea per l’intera durata delle festività.

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Dalla solenne e partecipata processione per le vie del centro fino al grande afflusso di pubblico registrato per i concerti e gli spettacoli di piazza, il servizio d’ordine ha funzionato come un meccanismo perfetto. Gli agenti del Comando locale hanno presidiato capillarmente il territorio, gestendo la viabilità, i flussi pedonali e garantendo la massima sicurezza a cittadini e visitatori giunti da tutta la provincia.

Un piano di prevenzione e controllo meticoloso che ha permesso alle migliaia di persone presenti di vivere i momenti di fede e di intrattenimento in totale tranquillità e senza alcuna criticità. La presenza costante, discreta ma autorevole della Polizia Municipale si è confermata un elemento determinante per l’eccellente riuscita dell’intera manifestazione.

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